Москва, , 16:10 — REGNUM Блогер Катя Адушкина поделилась с поклонниками подробностями своей личной жизни. Об этом 20 мая пишет Elle Girl.

Катя Адушкина Скриншот с YouTube

Адушкина призналась, что рассталась со своим парнем, актёром Сержем Шамаичем. «Тоже долго думала, рассказывать вам об этом или нет, но да, в этом месяце мы расстались. Мы были более полугода вместе, и это были очень интересные отношения… я всё свое уже отплакала, прожила, я поняла, что если у меня в ближайшее время будут отношения, то я не буду их афишировать», — рассказала она.

Ранее Катя Адушкина отказалась от участия в премии «ЖАРА Music Awards». Причиной такого решения стало нежелание «игнорировать» конфликт России и Украины.

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