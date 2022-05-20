Москва, 20 мая 2022, 16:10 — REGNUM Блогер Катя Адушкина поделилась с поклонниками подробностями своей личной жизни. Об этом 20 мая пишет Elle Girl.
Адушкина призналась, что рассталась со своим парнем, актёром Сержем Шамаичем. «Тоже долго думала, рассказывать вам об этом или нет, но да, в этом месяце мы расстались. Мы были более полугода вместе, и это были очень интересные отношения… я всё свое уже отплакала, прожила, я поняла, что если у меня в ближайшее время будут отношения, то я не буду их афишировать», — рассказала она.
Ранее Катя Адушкина отказалась от участия в премии «ЖАРА Music Awards». Причиной такого решения стало нежелание «игнорировать» конфликт России и Украины.
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