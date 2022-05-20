Братислава, , 16:10 — REGNUM Бывший министр юстиции Словакии Габор Гал обвинён в коррупции, сообщает 20 мая TASR.

Подозреваемый M24.ru/Михаил Сипко

По версии полиции, три года назад министр Гал получил взятку (размер не назван). Дело касалось Словацкого земельного фонда. В 2020 году он покинул пост министра.

Чиновник своей вины не признаёт, утверждая, что дело против него сфабриковано политическими оппонентами. По его словам, на посту министра юстиции он нажил себе врагов своей честной работой.

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