Тамбов, , 16:09 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки госпитализированы 11 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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20 мая выявлено 33 новых случая заражения коронавирусом — на два больше, чем сутками ранее. Всего в области зарегистрировано 116 тыс. 556 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 112 тыс. 803 пациента, в том числе 176 — за последние сутки.

За весь период скончались 2407 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.