Ташкент, 20 мая, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Узбекистан стоит на пятом месте в мире по интенсивности выбросов парниковых газов, и энергоемкость страны на единицу ВВП также является одной из самых высоких в мире. Об этом говорится в поступившем в ИА REGNUM докладе Всемирного банка «На пути к процветающему и инклюзивному будущему».

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«Интенсивность выбросов загрязняющих веществ, несмотря на снижение в последние два десятилетия, более чем вдвое превышает показатели соседей по центрально-азиатскому региону и в 18 раз превышает средние значения по региону Европы и Центральной Азии», — говорится в докладе.

Отмечается, что лидером по выбросам парниковых газов в Узбекистане является энергетический сектор, на который приходится 79% от общего объема выбросов, и 15% приходятся на сельское хозяйство.