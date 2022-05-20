Вашингтон, 20 мая 2022, 16:34 — REGNUM Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена упал до 26% среди испаноязычных американцев, сообщает 20 мая Fox News со ссылкой на опрос, проведенный университетом Quinnipiac.

Джо Байден
Джо Байден
Gage Skidmore

Отмечается, что политический курс Байдена среди латиноамериканцев пользуется самой низкой популярностью в сравнению с другими демографическими группами в США. При этом показатель стремительно снижается. Для сравнения, в 2021 году, согласно результатам аналогичного опроса, Байдена поддерживали 55% латиноамериканцев.

В целом падение рейтингов американского лидера связывают с рекордной инфляцией в Соединённых Штатах и затянувшимся украинским конфликтом.

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