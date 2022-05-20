Вашингтон, , 16:34 — REGNUM Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена упал до 26% среди испаноязычных американцев, сообщает 20 мая Fox News со ссылкой на опрос, проведенный университетом Quinnipiac.

Джо Байден Gage Skidmore

Отмечается, что политический курс Байдена среди латиноамериканцев пользуется самой низкой популярностью в сравнению с другими демографическими группами в США. При этом показатель стремительно снижается. Для сравнения, в 2021 году, согласно результатам аналогичного опроса, Байдена поддерживали 55% латиноамериканцев.

В целом падение рейтингов американского лидера связывают с рекордной инфляцией в Соединённых Штатах и затянувшимся украинским конфликтом.

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