Ростов-на-Дону, 20 мая, 2022, 16:06 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону восьмилетняя девочка пострадал в результате дорожной аварии. ОБ этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 20 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Инцидент случился днём 20 мая на улице Орефьева. Водитель ВАЗ-2114 без признаков опьянения, предположительно, сбил девочку, которая выехала на проезжую часть на самокате. Ребёнок один отправился на занятия по плаванию. С травмами девочка госпитализирована.

Полицейские восстанавливают картину произошедшего.