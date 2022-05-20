Москва, , 16:05 — REGNUM Россия выдержала киберагрессию так же, как и санкционный наскок. Об этом 20 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза по защите от информационных угроз.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Участились случаи ограничения работы или даже блокировки программ после их обновления. Всё это нужно учитывать при использовании российскими компаниями, органами власти и управления ранее установленных и внедрения новых информационных технологий и продуктов», — заявил Путин.

«Но уже сегодня можно сказать, что киберагрессия против нас, как и в целом санкционный наскок на Россию, провалились. В целом мы были готовы к этой атаке, и это результат той системной работы, которая велась все последние годы», — указал он.