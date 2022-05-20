Москва, 20 мая 2022, 16:05 — REGNUM Россия выдержала киберагрессию так же, как и санкционный наскок. Об этом 20 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза по защите от информационных угроз.
«Участились случаи ограничения работы или даже блокировки программ после их обновления. Всё это нужно учитывать при использовании российскими компаниями, органами власти и управления ранее установленных и внедрения новых информационных технологий и продуктов», — заявил Путин.
«Но уже сегодня можно сказать, что киберагрессия против нас, как и в целом санкционный наскок на Россию, провалились. В целом мы были готовы к этой атаке, и это результат той системной работы, которая велась все последние годы», — указал он.