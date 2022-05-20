Пенза, 20 мая, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Пчеловоды Пензенской области в 2021 году произвели 1851 тонну меда, или на 3% больше, чем в 2020 году. Соответствующие данные 20 мая приводит Пензастат.

Левитан Исаак Ильич. Пасека

По официальной информации, на начало 2022 года в Пензенской области насчитывалось 50,4 тыс. пчелосемей, из них 47,9 тыс. приходилось на личные подворья.

В апреле 1 кг натурального пчелиного меда в Пензенской области стоил 345 рублей.

ИА REGNUM ранее сообщало, места разведения пчел и производства меда могут появиться на крышах домов Санкт-Петербурга.

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