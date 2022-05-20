Еткуль, Челябинская область, , 16:03 — REGNUM В Челябинской области жителю Еткульского района усилили наказание за угон и поджог автомашины егеря. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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По данным следствия, в ноябре 2018 года он вместе со своим родным братом завладел автомобилем «УАЗ-Хантер», проехал, чтобы скрыть труп егеря, а затем переместил автомобиль к 23 километру дороги Коелга — Челябинск — Троицк и поджёг. В результате сгорели сама машина и другое имущество на общую сумму более 317 тыс. рублей.

Районный суд назначил ему три года условно с пятилетним испытательным сроком. Однако по требованию прокурора облсуд усилил наказание до пяти лет колонии общего режима.

Брат осуждённого в марте получил 12 лет строгого режима за причинение здоровью егеря тяжкого вреда, повлекшего смерть.