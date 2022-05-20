Москва, , 16:03 — REGNUM Количество кибератак на российскую информационную инфраструктуру в последние годы постоянно растёт. Об этом 20 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза по защите от информационных угроз.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Участились случаи ограничения работы или даже блокировки программ после их обновления. Всё это нужно учитывать при использовании российскими компаниями, органами власти и управления ранее установленных и внедрения новых информационных технологий и продуктов», — заявил Путин.

При этом с началом спецоперации на Украине вызовы в этой сфере стали ещё более острыми и серьезными — так, что по сути против России «развязана настоящая агрессия, война в информационном пространстве», указал президент.