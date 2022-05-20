Против России развязана война в информационном пространстве — Путин
Москва, 20 мая, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Количество кибератак на российскую информационную инфраструктуру в последние годы постоянно растёт. Об этом 20 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза по защите от информационных угроз.
«Участились случаи ограничения работы или даже блокировки программ после их обновления. Всё это нужно учитывать при использовании российскими компаниями, органами власти и управления ранее установленных и внедрения новых информационных технологий и продуктов», — заявил Путин.
При этом с началом спецоперации на Украине вызовы в этой сфере стали ещё более острыми и серьезными — так, что по сути против России «развязана настоящая агрессия, война в информационном пространстве», указал президент.