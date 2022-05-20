Рязань, 20 мая, 2022, 16:10 — ИА Регнум. В Рязанской области за последние сутки госпитализировано 24 новых ковид-пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 мая в федеральном оперативном штабе. Выписаны с выздоровлением 39 человек.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин Анализ на коронавирус

С начала пандемии в Рязанской области выявлено 120 686 носителей инфекции. Выздоровели 116 329 человек.

Осложнения при ковиде стали причиной смерти 3 373 пациентов, в том числе один летальный исход зарегистрирован за сутки.