Луганск, , 16:01 — REGNUM В Луганскую Народную Республику прибыл первый поезд с гуманитарной помощью из России. Об этом 20 мая в видеообращении сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Флаг ЛНР Цуканов М.В

«Насколько я знаю, сегодня на территорию республики зашёл первый поезд с гуманитарной помощью с территории Российской Федерации», — цитирует «Луганскинформцентр» слова Пасечника.

Руководитель республики напомнил, что Пасечник напомнил, железнодорожное сообщение с перешедшими под контроль республики территориями было восстановлено ещё в первые недели после начала спецоперации. Первый поезд был пущен 19 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая из Москвы стартовал «Поезд помощи Донбассу», сформированный по инициативе Народного фронта и РЖД. Всего в 68 вагонах собрано и направлено более 2400 тонн самых необходимых жителям Донбасса вещей.

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В акции приняли участие 60 регионов России. Каждый из регионов направил один или несколько заполненных гуманитарным грузом вагонов, которые вошли в состав поезда. Жителям Донецкой и Луганской Народных Республик доставят продукты питания длительного хранения, средства личной гигиены, медикаменты, муку, одежду, канцелярские товары, бытовую химию, пиломатериалы, строительные материалы, строительное оборудование, генераторы, удобрения и многое другое.

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