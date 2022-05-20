Москва, , 15:59 — REGNUM Экономика Липецкой области растет, причем на очень высокой базе 2021 года, но горизонт планирования сужается драматически. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 20 мая заявил заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов в рамках работы круглого стола «Устойчивые регионы России в новой экономической реальности».

Липецк Павел Ищенко © ИА REGNUM

«Мы растем. Причем на очень высокой базе 2021 года. Однако мы видим, как драматически сужается горизонт планирования. На встречах с бизнесом мы спрашиваем: «Насколько вы уверены в бесперебойной работе вашего предприятия?» И если раньше речь шла о месяцах, то сейчас о неделях. Я говорю о средних предприятиях. С системообразующими предприятиями все стабильно. Многие наши предприятия столкнулись с очень серьезными вызовами, связанными с необходимостью заменять компонентную базу», — сказал Курбатов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в рамках данного мероприятия выступила заместитель губернатора Псковской области, которая посетовала на сложности, с которыми сталкивается область в работе с европейскими партнерами.

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