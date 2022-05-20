Нур-Султан, , 15:59 — REGNUM Тысячи жителей и бизнесменов в Казахстане были освобождены от уголовного преследования в результате борьбы с давлением на добросовестный бизнес. Об этом президенту республики Касым-Жомарту Токаеву доложил глава Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов.

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«Согласно представленным президенту данным, за истекший период текущего года выявлено 727 экономических правонарушений и возмещён ущерб на 67 млрд тенге (около $155 млн)», — сообщили в пресс-службе главы республики.

Элиманов заявил, что в стране искоренили практику «повального» возбуждения уголовных дел. Сроки расследования были сокращены в три раза, треть дел прекратили по реабилитирующим основаниям.

Сообщается, что Токаев поручил неукоснительно соблюдать права предпринимателей.

Напомним, Токаев объявил о переходе к Новой экономической политике в конце января после завершения беспорядков. По его словам, основными ее целями будут сокращение пропасти между бедными и богатыми, а также обеспечить честную конкуренцию и предсказуемость действий государства.