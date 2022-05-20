Кострома, 20 мая, 2022, 16:47 — ИА Регнум. В Костромской области будут судить мужчину, обвиняемого в незаконном отстреле шести лосей. Об этом сообщает УМВД по региону.

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В полицию обратился сотрудник охотоуправления регионального департамента природных ресурсов, обнаруживший останки животного рядом с селом Сухоруково. Оно находится в Костромском районе.

Правоохранители обнаружили дачу подозреваемого, который оказался 48-летним жителем Костромы. В его доме были обнаружено мясо диких животных и незарегистрированный карабин. По предварительной оценке специалистов ущерб дикой природе составил 480 тысяч рублей.

Против мужчины возбудили дело по уголовной статье «Незаконная охота». Её максимальная санкция — лишение свободны на срок до 5 лет. Отметим, что в России нет полного запрета на отстрел лосей. Для того чтобы охотиться на животных легально, необходимо получить лицензию.