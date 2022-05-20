Москва, , 15:55 — REGNUM Меры, которые направлены на снижение цен на отечественную металлопродукцию, поручил принять правительству РФ президент России Владимир Путин. Такие меры должны содержаться в стратегии развития российской металлургической промышленности до 2030 года. Это 20 мая следует из перечня поручений главы Российского государства, обнародованных на сайте Кремля.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Правительству Российской Федерации утвердить стратегию развития металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года», — говорится в опубликованном документе.

Также в нем указывается, что правительству нужно предусмотреть в ней «перечень мер, направленных на увеличение потребления отечественной металлопродукции на внутреннем рынке (в том числе путем реализации металлоемких проектов), а также на снижение цен на такую продукцию».

Кроме того, президент РФ поручил российскому правительству предложить меры по оптимизации налоговой нагрузки на отечественных металлургов и угольщиков, а также рассмотреть вопрос об изменении тарифов на электроэнергию и услуги РЖД для предприятий российской металлургической отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в текущих условиях странам СНГ следует сосредоточиться на решениях на стратегическую перспективу.