Москва, 20 мая, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Меры, которые направлены на снижение цен на отечественную металлопродукцию, поручил принять правительству РФ президент России Владимир Путин. Такие меры должны содержаться в стратегии развития российской металлургической промышленности до 2030 года. Это 20 мая следует из перечня поручений главы Российского государства, обнародованных на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Правительству Российской Федерации утвердить стратегию развития металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года», — говорится в опубликованном документе.

Также в нем указывается, что правительству нужно предусмотреть в ней «перечень мер, направленных на увеличение потребления отечественной металлопродукции на внутреннем рынке (в том числе путем реализации металлоемких проектов), а также на снижение цен на такую продукцию».

Кроме того, президент РФ поручил российскому правительству предложить меры по оптимизации налоговой нагрузки на отечественных металлургов и угольщиков, а также рассмотреть вопрос об изменении тарифов на электроэнергию и услуги РЖД для предприятий российской металлургической отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в текущих условиях странам СНГ следует сосредоточиться на решениях на стратегическую перспективу.