Москва, , 09:14 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский занимается «чистым пиаром», когда заявляет о готовности к переговорам исключительно с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил в эфире «Соловьев Live».

Дмитрий Полянский Un.org

Зеленский не раз заявлял, что предлагал Путину очную встречу, но ни разу не получил ответа. Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчёркивал, что подобная встреча требует подготовки, в частности, составления соответствующего документа.

«Готовность президента Украины Владимира Зеленского встречаться только с президентом России Владимиром Путиным для продолжения переговорного процесса является «чистым пиаром», — привёл слова Полянского журналист Владимир Соловьёв в своём телеграм-канале.

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