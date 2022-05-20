Донецк, 20 мая, 2022, 15:51 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попала Крутая Балка. Об этом 20 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

В 13:30 был открыт огонь с украинских позиций в Авдеевке. По населённому пункту Крутая Балка выпущено шесть снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, при обстреле Крутой Балки пострадал мирный житель.