Президент РФ Владимир Путин 20 мая в режиме видеоконференции проводит заседание Совета безопасности.

На заседании обсудят вопросы повышения устойчивости и безопасности функционирования информационной инфраструктуры России. Также будут рассмотрены дополнительные меры, направленные на предотвращение последствий новых угроз в сфере использования информационно-коммуникационных технологий.

С основным докладом выступит секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Он расскажет о стратегической задаче укрепления суверенитета России в глобальном информационном пространстве.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.