Путин заявил, что против России развязана настоящая кибервойна
В киберпространстве ведётся настоящая война против информационной инфраструктуры России, количество кибератак постоянно растёт, заявил 20 мая президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности (СБ) РФ.
Путин: проверки выявили уязвимость сетей связи в государственных органах
Информационные системы в государственных органах России оказались слабо защищены. Об этом 20 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза по защите от информационных угроз.
Путин: треть важных объектов — без адекватной информационной безопасности
Многие важнейшие объекты в России остаются без адекватных систем информационной безопасности. Об этом 20 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза по защите от информационных угроз.
«Третья ключевая задача — это кардинальное снижение рисков, связанных с использованием зарубежных программ, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования, — добавил Путин. — Вновь подчеркну, процессы цифровизации, которые сейчас активно идут в системе госуправления и российской экономике, — а мы их запустили несколько лет назад, — должны быть сегодня максимально защищены от любого потенциального негативного воздействия извне. И очевидный путь к реализации этой задачи — переход на отечественную технику, технологии, программы и продукты».
Владимир Путин считает целесообразным рассмотреть вопрос о создании государственной системы защиты информации. «Жду от вас также конкретных предложений о том, какие дополнительные шаги должны быть предприняты для обеспечения устойчивой работы информационной инфраструктуры в органах власти и госуправления», — отметил президент.
Второй задачей глава государства назвал повышение защищённости информационных систем и сетей связи в государственных органах: «Проведённые в 2021 году проверки показали, что большинство действующих там ресурсов уязвимы для массированных атак, для деструктивного внешнего воздействия, тем более при использовании зарубежных технологий последнего поколения. Нужно укреплять оборону отечественного цифрового пространства — здесь не должно быть слабых мест. Принципиально важно свести на нет риски утечек конфиденциальной информации и персональных данных граждан, в том числе за счёт более строгого контроля правил использования служебной техники, коммуникаций, связи».
Путин рассказал о тактике кибератак на Россию
При кибератаках на Россию недоброжелатели используют всё более сложное программное обеспечение. Об этом 20 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза по защите от информационных угроз.
Президент обратил внимание, что до сих пор на трети подобных объектов нет структурных подразделений по защите информации: «Между тем мы уже не раз говорили о том, что такие подразделения должны быть созданы максимально оперативно, а в их состав включены профильные специалисты, которые хорошо знают отраслевую специфику».
Владимир Путин
Президент, открывая заседание, указал, на чём прежде всего необходимо сконцентрировать усилия.
Отметим, что заседание прошло в режиме видеоконференции. Обсуждались вопросы повышения устойчивости и безопасности функционирования информационной инфраструктуры государства.
Киберагрессия против России провалилась — Путин
Россия выдержала киберагрессию так же, как и санкционный наскок. Об этом 20 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза по защите от информационных угроз.
Против России развязана война в информационном пространстве — Путин
Количество кибератак на российскую информационную инфраструктуру в последние годы постоянно растёт. Об этом 20 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза по защите от информационных угроз.
Владимир Путин передал слово секретарю Совета безопасности Николаю Патрушеву, который должен выступить с основным докладом.
Президент заявил о необходимости создавать собственные программные продукты.
Путин: характер угроз меняется.
Президент уточнил, что Россия была готова, у нас есть собственные технологии.
Киберагрессия провалилась, подчеркнул Путин.
Путин: против России развязана война в информационном пространстве.
Ограничения на зарубежные информационные технологии — один из инструментов давления на Россию.
Президент указал на растущее число кибератак на РФ.
Заседание началось.