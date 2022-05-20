Москва, 20 мая, 2022, 20:47 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 20 мая в режиме видеоконференции провёл заседание Совета безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Кибербезопасность

Обсуждались вопросы повышения устойчивости и безопасности функционирования информационной инфраструктуры России. Также были рассмотрены дополнительные меры, направленные на предотвращение последствий новых угроз в сфере использования информационно-коммуникационных технологий.

С основным докладом выступил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев: говорил о стратегической задаче укрепления суверенитета России в глобальном информационном пространстве.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.