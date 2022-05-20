Екатеринбург, 20 мая, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Женский волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) ждал извинений от тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова, а не от самого клуба. Об этом 20 мая заявил генеральный директор «Уралочки» Валентина Огиенко.

(сс) KeithJJ Волейбол

«Локомотив» как клуб здесь вообще не причём. Это была ошибка тренера. Я считаю, что должен был извиниться тренер, а не клуб», — приводит слова Огиенко ТАСС.

Напомним, во время финала женского чемпионата России по волейболу Воронков предположительно назвал кубинскую волейболистку «Уралочки» Айламу Монтальво «обезьяной». Обращаясь во время тайм-аута к волейболистке своей команды, он сказал: «Почему опять ловишь эту обезьяну». В екатеринбургском клубе решили, что эта фраза была сказана о кубинской спортсменке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Локомотив» извинился перед Монтальво за высказывания Воронкова.