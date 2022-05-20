Белгород, 20 мая, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Единовременную выплату за рождение пятого и последующего ребёнка впервые получат многодетные семьи в Белгородской области, сообщила 20 мая на брифинге министр социальной защиты населения и труда региона Елена Батанова.

Дети

Размер поддержки составит 50 тысяч рублей. Выплаты начнутся уже в мае, ведомость получателей уже сформирована.

«Пока выплату получат 58 семей, мы планируем, что в течение года это будет не менее 250 семей», — уточнила Елена Батанова.

Новая беззаявительная выплата с января 2022 года установлена по инициативе губернатора Вячеслава Гладкова.