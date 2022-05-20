Москва, , 15:49 — REGNUM В текущих условиях странам СНГ следует сосредоточиться на решениях на стратегическую перспективу. Об этом 20 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании глав правительств СНГ.

Михаил Мишустин Government.ru

«Мировые экономические отношения переживают и так системные трансформации, поэтому важно сосредоточиться одновременно и на решении оперативных задач, и на совместных действиях на стратегическую перспективу», — заявил Мишустин.

«Мы предлагаем сконцентрировать наши усилия на создании благоприятных условий для ведения бизнеса на всём пространстве Содружества, в улучшении делового и инвестиционного климата с учётом самых эффективных международных и национальных практик», — указал он.