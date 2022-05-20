Москва, , 15:48 — REGNUM Законопроект о создании социального фонда России правительство внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Создание такого единого Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации предлагается осуществить с 1 января 2023 г. путем преобразования с одновременным переименованием ПФР и присоединении к нему ФСС.

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Территориальные органы Пенсионного фонда России предлагается считать с 1 января 2023 г. территориальными органами Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации с одновременным присоединением к ним территориальных органов Фонда социального страхования Российской Федерации.

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