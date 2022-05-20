Кострома, 20 мая 2022, 18:31 — REGNUM В Костроме возобновили работу магазины брендов Cropp, Sinsay, Mohito, House, Reserved, принадлежащие польскому ретейлеру «LPP». Об этом сообщается на официальной странице торгового центра «РИО» ВКонтакте.

Магазины, возобновившие работы
Магазины, возобновившие работы
ТРЦ «РИО»

В начале марта 2022 года компания прекратила поставлять в Россию одежду, а с 29 марта закрыла магазины. По сообщениям федеральных СМИ, бизнес ретейлера будет продан китайскому консорциуму.

Читайте ранее в этом сюжете: Костромская БКЛМ отправляет сотрудников в незапланированный отпуск

Читайте развитие сюжета: В Костромской области продолжает расти число потенциальных безработных