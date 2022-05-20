Кострома, , 18:31 — REGNUM В Костроме возобновили работу магазины брендов Cropp, Sinsay, Mohito, House, Reserved, принадлежащие польскому ретейлеру «LPP». Об этом сообщается на официальной странице торгового центра «РИО» ВКонтакте.

Магазины, возобновившие работы ТРЦ «РИО»

В начале марта 2022 года компания прекратила поставлять в Россию одежду, а с 29 марта закрыла магазины. По сообщениям федеральных СМИ, бизнес ретейлера будет продан китайскому консорциуму.

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