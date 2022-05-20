Челябинск, , 15:46 — REGNUM В Челябинске 25-летний гражданин убил свою бабушку и похитил из квартиры телевизор и 2500 рублей. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным следствия, он находившийся в наркотическом опьянении, он нанес 71-летней женщине множество ударов ножом и металлическим ключом и ножом, а затем перекрыл доступ воздуха. После этого он похитил 2500 рублей и телевизор в 3107 рублей.

Его уголовное дело рассмотрит Челябинский областной суд. Своей участи обвиняемый дожидается в СИЗО.