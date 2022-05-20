Пекин, 20 мая, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Китайское национальное космическое управление вывело на низкую околоземную орбиту три экспериментальных телекоммуникационных спутника. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

Free-Photos Спутник

Отмечается, что запуск прошёл успешно. Ракета CZ-2 °C со спутниками стартовала с космодрома Цзюцюань на севере страны в 18:30 по пекинскому времени (13:30 мск) 20 мая.

Читайте также: Китай успешно вывел на орбиту восемь спутников зондирования Земли

Этот запуск стал 421-м по счёту для носителей этой серии.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае Китай успешно запустил на орбиту восемь спутников дистанционного зондирования Земли. В космос отправили семь аппаратов Jilin-1 Gaofen-03D и один серии Jilin-1 Kuanfu-01 °C. Этот запуск стал 419-м по счёту для ракет-носителей серии «Чанчжэн».

Ранее по теме: Китай запустил на орбиту коммерческие спутники семейства «Цзилинь-1»