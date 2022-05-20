Донецк, 20 мая, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел населённого пункта Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике. Об этом 20 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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В 14:00 в представительстве зафиксировали атаку с украинских позиций в Авдеевке. Был открыт огонь по Пантелеймоновке, всего выпущено шесть снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике попал под обстрел украинских войск.