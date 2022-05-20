Вашингтон, 20 мая, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Страны G7 продолжат «изолировать Россию и Белоруссию» от мировой экономики. Соответствующее коммюнике опубликовали министры финансов США, Британии, Германии, Италии, Канады, Франции и Японии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Министры финансов указанных стран пообещали «повышать для Москвы цену» проведения ее «военной операции на Украине путем изоляции России и Белоруссии от глобальной экономики».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что западные страны вводят против России нелегитимные санкции и хотят изолировать страну от мировой экономики.

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