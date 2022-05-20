Донецк, 20 мая, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Населённый пункт Крутая Балка в Донецкой Народной Республике (ДНР) подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны украинских вооруженных формирований. Об этом 20 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что обстрел Крутой Балки со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 13:30 (совпадает с мск) и во время него по населенному пункту было выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что мирный житель ДНР получил ранение в результате обстрела украинских войск.