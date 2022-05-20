Астрахань, , 15:43 — REGNUM В Астраханской области за последние сутки госпитализированы 12 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Анализ на коронавирус Chitazdrav.ru

20 мая выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом — на шесть меньше, чем в предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлено 116 тыс. 746 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 113 тыс. 179 человек выписаны после курса лечения, в том числе 42 — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 4 человека. Не подтверждено новых летальных случаев.