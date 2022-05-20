Калуга, , 16:07 — REGNUM Опубликована декларация о доходах губернатора Калужской области Владислава Шапши и его заместителей за 2021 год, сообщает 20 мая корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал органов власти регионального правительства.

Заполнение налоговой декларации Nalog.ru

Задекларированный годовой доход Владислава Шапши за 2021 год составил 8 млн 494 тыс. 625 рублей 49 копеек. Это на 220 тыс. рублей больше, чем годом ранее, или на 2,6%. Тогда годовой доход калужского губернатора составлял 8 млн 274 тыс. рублей. Перечень движимого и недвижимого имущества калужского губернатора за год не изменился. Шапша по-прежнему владеет двумя земельными участками площадью 527 и 1288 квадратных метров, жилым домом площадью 204,7 квадратных метров, квартирой площадью в 56,3 кв. м., 1/3 квартиры площадью 46,5 метра, гаражом и автомобилем Мazda СХ-5. Вся недвижимость зарегистрирована в России. Согласно декларации о доходах, супруга калужского губернатора за последние два года дохода не имеет. В собственности у нее те же квартиры, что и у мужа. Квартира с меньшей площадью в пользовании у несовершеннолетнего сына калужского губернатора.

Наиболее обеспеченным заместителем губернатора Калужской области за 2021 год стал Владимир Попов. В 2021 году он заработал 9,277 миллиона рублей. Остальные замы заработали меньше губернатора Владислава Шапши. Самым малообеспеченным по итогам 2021 года стала Ольга Иванова. Её заработок составил порядка 4,079 миллиона рублей.

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