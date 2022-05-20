Калужский губернатор и его заместители отчитались о доходах за 2021 год
Калуга, 20 мая, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Опубликована декларация о доходах губернатора Калужской области Владислава Шапши и его заместителей за 2021 год, сообщает 20 мая корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал органов власти регионального правительства.
Задекларированный годовой доход Владислава Шапши за 2021 год составил 8 млн 494 тыс. 625 рублей 49 копеек. Это на 220 тыс. рублей больше, чем годом ранее, или на 2,6%. Тогда годовой доход калужского губернатора составлял 8 млн 274 тыс. рублей. Перечень движимого и недвижимого имущества калужского губернатора за год не изменился. Шапша по-прежнему владеет двумя земельными участками площадью 527 и 1288 квадратных метров, жилым домом площадью 204,7 квадратных метров, квартирой площадью в 56,3 кв. м., 1/3 квартиры площадью 46,5 метра, гаражом и автомобилем Мazda СХ-5. Вся недвижимость зарегистрирована в России. Согласно декларации о доходах, супруга калужского губернатора за последние два года дохода не имеет. В собственности у нее те же квартиры, что и у мужа. Квартира с меньшей площадью в пользовании у несовершеннолетнего сына калужского губернатора.
Наиболее обеспеченным заместителем губернатора Калужской области за 2021 год стал Владимир Попов. В 2021 году он заработал 9,277 миллиона рублей. Остальные замы заработали меньше губернатора Владислава Шапши. Самым малообеспеченным по итогам 2021 года стала Ольга Иванова. Её заработок составил порядка 4,079 миллиона рублей.