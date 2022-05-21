Германия, 21 мая, 2022, 07:40 — ИА Регнум. Экономические державы «Большой семерки» намерены остановить рост инфляции, заявил 20 мая министр финансов Германии Кристиан Линднер после встречи со своими коллегами по G7, передает агентство Reuters.

Heinrich-Böll-Stiftung Кристиан Линднер

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Линднер также сказал, что инфляция должна быстро вернуться к 2%, и что центральные банки несут «большую ответственность» в деле обуздания инфляции в странах — членах «Семерки».