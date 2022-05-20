Донецк, 20 мая, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике попал под обстрел украинских войск. Об этом 20 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дарья Драй ИА REGNUM Дома после артобстрела

Атака зафиксирована в 14:25. С украинских позиций в городе Авдеевка был открыт огонь по Ясиноватой. Из установки РСЗО «Град» было выпущено пять ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, мирный житель пострадал при обстреле населённого пункта Крутая Балка.