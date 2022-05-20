Самара, , 15:47 — REGNUM 273 ИТ-специалиста в Самарской области претендуют на отсрочку от армии. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба областного правительства.

Программист Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сообщается, что Самарская область заняла шестое место среди регионов России по числу заявлений от ИТ-специалистов для оформления отсрочки от армии. Всего было направлено 273 заявления. Средний возраст самарских специалистов, которые претендуют на отсрочку, составляет 22−23 года (по России — 24 года).

По словам заместителя председателя правительства — руководителя департамента информационных технологий и связи региона Константина Преснякова, отсрочка от армии молодым ИТ-специалистам является лишь одна из мер господдержки отрасли информационных технологий.

«Все озвученные президентом России меры, безусловно, помогут не только сохранить профессиональные кадры, но и привлечь новых специалистов, поскольку отрасль всегда испытывала дефицит в людях. Мы уже наблюдаем тенденцию возврата ИТ-специалистов в Россию, которые в начале марта покинули страну. Они не просто понимают, но и видят на конкретных примерах, что государство готово о них заботиться и помогать им развиваться», — приводит пресс-служба слова Преснякова.

Сообщается, что всего в России на отсрочку от армии претендуют более 8,7 тысяч ИТ-специалистов из двух тысяч компаний.

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