Вашингтон, , 15:50 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с победой на выборах и призвал консерваторов бороться с левым движением по всему миру. Об этом он заявил в видеообращении к участникам проходящей в Будапеште Конференции консервативных политических действий (CPAC).

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По словам политика, он поддерживал Орбана, так как тот — очень хороший человек. Орбан проделал фантастическую работу для своей страны, поддерживать его было огромной честью, добавил Трамп.

«Если говорить о CPAC в Венгрии, мы все рядом с Виктором Орбаном, он великий лидер, настоящий джентльмен и недавно получил огромный результат на выборах», — говорится в обращении бывшего американского лидера, которое опубликовал аналитический «Центр основных прав», один из организаторов конференции.

Он подчеркнул, что США и весь остальной мир сегодня сталкивается с проблемами «социализма и даже коммунизма», поэтому нужно продолжать борьбу.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля в Венгрии прошли парламентские выборы, по итогам которых 135 из 199 мест в Национальном собрании досталось правящему альянсу Фидес-Христианско-демократическая народная партия под руководством Орбана.

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