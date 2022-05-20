Челябинск, , 15:36 — REGNUM В Челябинске местного жителя отдали под суд за изготовление и хранение огнестрельного оружия и за хранение боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По данным следствия, через комиссионный интернет-магазин этот гражданин приобрёл для личной коллекции списанное оружие и основные части огнестрельного оружия, на которых не было документов. А затем у себя на работе, на заводе, изготовил огнестрельное оружие и основные части к нему. При обыске у него также нашли более 160 патронов.

Вину обвиняемый признал. Его уголовное дело скоро рассмотрит Тракторозаводский районный суд.