20 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова американского сенатора, утверждающего, что США будут вынуждены занять у Китая, чтобы предоставить Украине финансовую помощь.

Елизавета Коробова, , 18:01 — REGNUM Заявление американского сенатора Рэнда Пола о том, что США будут вынуждены занимать деньги у Китая, чтобы передать Украине пакет помощи на рекордные $40 млрд, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 20 мая в социальной сети «ВКонтакте».

США и Китай Иван Шилов (c) ИА REGNUM

«Занять, чтобы дать взаймы, — вот это я понимаю логика торгаша!» — пишет Dmitrii P.

Многие пользователи были обескуражены кредиторской схемой, разработанной в умах представителей американского руководства.

«Это пять! Завоюем Россию руками украинцев, заняв деньги у китайцев. А если Россия с Китаем репатриаций пожелают, что тогда Америка делать собирается?» — интересуется Александр Н.

«Взять в кредит, чтобы дать в кредит? Так это же чубайсовская схема из 90-х! Эх, высокотехнологичная Америка, до чего же ты докатилась!» — сетует Нормунд Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что за хороший процент, преимущественно территориальный, Китай может предоставить Америке такой большой кредит.

«Отдадите Тайванем!» — обращается Анна Л.

Другие же уверены, что для Китая станет большой ошибкой довериться заверениям американской стороны.

«Что-то я сомневаюсь, что Китай вообще им займ-то одобрит. Да ещё на помощь этим ублюдкам бандеровским! Нет, маловероятно», — считает Кирилл С.

«Сказочные идиоты! А китайцам в любом случае никаких кредитов Америке давать не надо — те ещё за старые расплатиться не могут», — предупреждает Денис Л.

Джо Байден (сс) Gage Skidmore

Часть людей напоминает, что Америка — главный должник на этой планете, поэтому накачивать этот мыльный пузырь дополнительными кредитами просто опасно.

«США и так в долгах, как в шелках, и возвращать ничего не собираются. Неужели сенатор считает китайцев такими глупцами, что они будут готовы дать США деньги?» — задаётся вопросом Татьяна Ю.

«А что, китайцы разве такие лохи, чтобы иметь дело с лживыми американцами, тем более в финансовых вопросах? США — страна кидалово, как и Украина, которая до сих пор не вернула три млрд России, а также не отбила многомиллиардных инвестиций Китая. США — государственные гангстеры, рэкетиры, упыри, мошенники и воры. Даже если китайцы им дадут деньги, в чём я сильно сомневаюсь, придёт время отдавать обратно. Американцы свой долг себе простят — просто откажутся от возврата долга», — предполагает Наиль Ф.

Ряд пользователей указывает на то, что Вашингтону не стоит рассчитывать на расположение со стороны финансовых кругов в мире после того, как он варварски лишил Москву законно принадлежащих ей финансовых резервов.

«После того как Америка украла у России её резервы, никакая страна на этой планете ни цента США не доверит. Преступник — он и есть преступник. Нечего с ним водиться», — поделилась своим мнением Нина Т.

Нашлись и те, кто уверен, что финансовая помощь Украине, выраженная в военном эквиваленте, в любом случае будет утилизирована российской армией в рамках специальной военной операции.

«Какие хитросплетения! И всё равно — деньги на ветер. «Калибры» российские всё расфигачат ещё на подъезде к Киеву. Прислали бы щеневмерликам лучше лопаты. Скоро им свою государственность хоронить предстоит», — советует Сергей Г.

Напомним, 20 мая американский сенатор Рэнд Пол заявил порталу Breitbart о том, что Соединённым Штатам Америки придётся занимать деньги у Китайской Народной Республики, чтобы передать Украине пакет помощи на рекордные $40 млрд.