Донецк, 20 мая, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Мирный житель получил ранение в результате обстрела украинских войск, сообщили 20 мая в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

В штабе рассказали, что в результате обстрела населённого пункта Крутая балка получил ранение мирный житель. Инцидент случился на улице Широкой.

«Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности», — говорится в заявлении штаба.