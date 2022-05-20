При обстреле украинских войск в ДНР получил ранение мирный житель
Донецк, 20 мая, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Мирный житель получил ранение в результате обстрела украинских войск, сообщили 20 мая в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
Дарья Драй ИА REGNUM
Дом после артобстрела
В штабе рассказали, что в результате обстрела населённого пункта Крутая балка получил ранение мирный житель. Инцидент случился на улице Широкой.
«Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности», — говорится в заявлении штаба.