Луганск, 20 мая, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Среди офицерского состава украинских вооруженных формирований наблюдаются громадные потери. Об этом 20 мая сообщил представитель Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко в эфире Первого канала.

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«Мы сейчас активно призываем сложить оружие всех украинских военнослужащих, поскольку ситуация у них на самом деле катастрофическая. Потери среди офицерского состава громадные», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские боевики обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике.