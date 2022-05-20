Грозный, , 15:35 — REGNUM Военнослужащие Росгвардии уничтожили партию оружия и боеприпасов, которые были сданы добровольно жителями Северного Кавказа. Всего были приведены в не пригодное к использованию состоянию более 980 единиц огнестрельного оружия и 35 тыс. стрелковых боеприпасов различного калибра, сданные в Чечне, Ингушетии, Дагестане и Северной Осетии, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ.

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В специализированной мастерской ремонтно-восстановительного батальона отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии в Грозном охотничьи ружья, карабины, травматические и газовые пистолеты были разрезаны на специализированных станках и деформированы.

При этом металлолом, образовавшийся в процессе уничтожения оружия, «взвешивается на весах, укладывается в ящики, опечатывается и отправляется в специализированную организацию для переплавки», а остальные части сжигаются, рассказали в пресс-службе.