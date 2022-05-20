Париж, 20 мая, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Катрин Колонна займет пост министра иностранных дел Франции, передает BFM TV.

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Дипломат Катрин Колонна, представитель Елисейского дворца и министр-делегат по европейским делам во время президентского срока Жака Ширака, назначена на пост нового главы МИД Франции.

В настоящее время дипломат является послом Франции в Лондоне.

Напомним, с 2017 года пост главы МИД Франции занимал Жан-Ив Ле Дриан.

Как сообщало ИА REGNUM, Марк Фено назначен на пост министра сельского хозяйства Франции. Свой пост сохранит министр экономики и министр внутренних дел страны. Оливия Грегуар заняла пост официального представителя правительства Франции.