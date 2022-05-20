Кишинёв, , 15:34 — REGNUM В армии Молдавии выявлены хищения имущества на 2 млн леев или $105 тыс. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба министерства обороны республики.

Флаг Молдавии

По данным ведомства, похищена в основном военная амуниция, полученная ранее от США. Это бронежилеты, каски, форма и другое имущество.

«По данному факту проведено административное расследование», — отметили в минобороны.

Сообщается, что материалы расследования переданы в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело о хищении.

Стоит отметить, что США в раках программы Foreign Military оказывает Молдавии военную помощь с 2015 года. При этом в конституции республики закреплен нейтралитет страны.