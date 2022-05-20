Москва, 20 мая, 2022, 15:34 — ИА Регнум. К 1 января 2023 года две организации заменит одна — Социальный фонд России, законопроекты будут в ближайшее время внесены в Госдуму, заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

ИА REGNUM Ярослав Нилов

«Я уже говорил, что ПФР и ФСС — по сути рукава одного и того же социального «пальто», и их давно пора «сшить» в один общий, чтобы граждане могли получать всю соцпомощь в одном месте, а работодатели платили по единому тарифу», — рассуждает Нилов в телеграм-канале.

Что, в свою очередь, предполагает сокращение сроков обработки заявлений, уменьшение отчётности и в перспективе возможное повышение ряда выплат: по больничным листам, беременности и родам, по уходу за ребенком до 1,5 лет, отметил парламентарий.

«Мы всё ближе к тому времени, когда положенные льготы и пособия можно будет получать онлайн в режиме «единого окна» по минимальному количеству заявлений или вовсе без них. Для нашего пенсионно-страховательно-соцзащитного бюрократического спрута — почти революционный прорыв», — указал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, активизировать работу по созданию единого Фонда пенсионного и социального страхования поручил глава правительства РФ Михаил Мишустин.