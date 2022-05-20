Лос-Анджелес, США, , 15:33 — REGNUM Трейлер сериала «Женщина-Халк» посмотрели в Сети 78 млн раз за 24 часа с момента его выхода. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Женщина-Халк (Татьяна Маслани) Цитата из трейлера сериала «Женщина-Халк». 2022 год

Как отмечает издание, это второй результат по просмотрам среди проектов Marvel. Первую позицию занимает шоу «Сокол и Зимний солдат» 2021 года, трейлер которого впервые представили на Суперкубке.

ИА REGNUM напоминает, что премьера трейлера «Женщины-Халка» состоялась 18 мая 2022 года. Несмотря на большое количество просмотров, многие зрители раскритиковали ролик за плохое качество компьютерной графики.

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