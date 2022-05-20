Кострома, , 16:13 — REGNUM Новая детская поликлиника в «Давыдовском» микрорайоне Костромы начнёт принимать пациентов в июле 2022 года. Об этом в ходе визита в одно из медицинских учреждений города заявил губернатор региона Сергей Ситников.

Поликлиника, в которой сейчас принимают всех детей Давыдовского

«Сейчас в областном центре мы заканчиваем строительство детской поликлиники в Давыдовском. В июне–июле планируем открывать. Движение идёт» , — сказал глава региона.

Медицинское учреждение сможет принять 10 тысяч пациентов. Поликлиника будет одноэтажной и расположится на улице Профсоюзной рядом с детским садом и школой на 1000 учеников. Объектом занимается ярославская компания «Виннер», стоимость проекта — 95 млн рублей. Эту сумму область получила из резервного фонда правительства.

Отметим, что Давыдовский — один из самых густонаселённых районов города. При этом последние 30 лет местных детей принимают в помещении, занимающем первый этаж жилого дома. Учреждение не справляется с нагрузками — родители постоянно жалуются на тесноту и «огромные» очереди к врачам. Кроме терапевтов в новом здании будет работать стоматолог, психотерапевт, массажист и кабинет УЗИ.

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