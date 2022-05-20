Курган, , 15:33 — REGNUM В Кургане участок ул. Станционной будет на месяц закрыт для движения. Об этом сообщает пресс-служба АО «Водный Союз».

Высасывание ила из смотрового колодца. Промывка водосточных трубопроводов Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Компания продолжает работу по перекладке изношенных коммуникаций под проезжими частями, которые в 2022 году ожидает ремонт по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». С 23 мая на ул. Станционной начнутся ремонтные работы, коммунальщики проложат более 300 метров новой водопроводной трубы диаметром 200 мм.

Проведение ремонтных работ потребует закрытия движения автотранспорта на участке от ул. Кирова до ул. Станционной, 42. Запрет будет действовать до 21:00 (19:00 мск) 21 июня 2022 года.